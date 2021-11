Sachsen-Anhalt (ots) -



Carsharing wird immer beliebter. Aber: In ländlichen Regionen also - und damit im größten Teil Sachsen-Anhalts - braucht es andere Lösungen. Man darf gespannt sein, was der neuen Landesregierung dazu konkret einfallen wird. Im Koalitionsvertrag ist viel die Rede von Digitalisierung und innovativen Angeboten auch im Nahverkehr. Der bereits laufende Test autonom fahrender Minibusse in Stolberg im Harz und in Magdeburg lässt ahnen, was kommen könnte.



