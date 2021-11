Der amerikanische Konzern National Research Corp. (ISIN: US6373722023, NASDAQ: NRC) zahlt am 14. Januar 2022 eine Quartalsdividende von 12 US-Cents an seine Aktionäre, wie am Freitag berichtet wurde. Record Date ist der 30. Dezember 2021. Insgesamt schüttet der Konzern aus Lincoln, im US-Bundesstaat Nebraska, auf das Jahr hochgerechnet 0,48 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 42,54 US-Dollar (Stand: 19. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...