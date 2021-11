Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 19 November 2021, Carnival Corporation purchased 25,316 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £14.07 per share. The highest price paid was £14.26 per share and the lowest price paid was £13.92 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 14.26 Min 13.92 25,316 shares at volume weighted average price of 14.0677 GBP

Transaction reference number

