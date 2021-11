DGAP-News: Li-Metal Corp. / Schlagwort(e): Expansion

Li-Metal wird Produktionskapazität für Lithiummetall-Anoden in neuer US-Anlage erhöhen



Kapazitätserweiterung wird Entwicklung der Anodenproduktionstechnologie für

Batterien der nächsten Generation vorantreiben



Toronto, 22. November 2021 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM) ("Li-Metal" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler von Lithiummetall-Anoden und Lithiummetall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute die Auslieferung wichtiger Produktionsgeräte für Anoden mit langer Vorlaufzeit bekannt, die in Li-Metals Anlage zur Herstellung von Roll-to-Roll-Anoden in Rochester (New York) eingesetzt werden. Diese Geräte spielen eine wichtige Rolle bei der Erweiterung der Anodenproduktionskapazitäten des Unternehmens. Die Anlage wird voraussichtlich im Januar 2022 betriebsbereit sein. "Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Li-Metal bei der Umsetzung unserer Strategie. Die heute ausgelieferten Geräte werden unsere Produktionskapazität mehr als verzehnfachen und es uns ermöglichen, unsere Produkte der ersten Generation an Batterieentwickler in den USA zu liefern, die an der Kommerzialisierung von Batterien der nächsten Generation arbeiten", sagte der Mitbegründer und CEO von Li-Metal, Maciej Jastrzebski. "Diese Kapazität in den USA zu haben, ist ein großer Vorteil, denn so können wir die Anoden schneller in die Hände der Entwickler geben. Jetzt werden wir auf Anfragen innerhalb von Tagen statt Monaten reagieren können, was uns flexibler macht und den Entwicklungszyklus für uns und für die Kunden drastisch verkürzt." Die Demonstrationsanlage des Unternehmens zur Herstellung von Roll-to-Roll-Anoden wird bei der Umsetzung von Li-Metals Kommerzialisierungsstrategie sehr hilfreich sein, da sie den Herstellern von Batterien der nächsten Generation Proben in den für die Produktqualifizierung erforderlichen Mengen liefern wird - ein wichtiger Schritt, bevor Batterien der nächsten Generation in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden können. Die Demonstrationsanlage verfügt über flexible Funktionalität, die es ermöglichen wird, sie für die industriemäßige Herstellung von Produkten der zweiten und dritten Generation zu nutzen, die derzeit von Li-Metals Ingenieurteam entwickelt werden. "Neben der Perfektionierung unserer Lithium-Kupfer-Anodenprodukte wird uns die Demonstrationsanlage die Möglichkeit geben, die Roll-to-Roll-Produktion unserer fortschrittlicheren Anodenmaterialien zu erproben - einschließlich derjenigen, die darauf abzielen, die Kosten zu senken und die elektrochemische Leistung zu verbessern", sagte Dean Frankel, Chief Commercial Officer von Li-Metal. Mit der zunehmenden Elektrifizierung wird sich die Einführung von Batterien der nächsten Generation beschleunigen, da die Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) nach Hochleistungsbatterien suchen, die kostengünstigere, reichweitenstärkere und sicherere EVs antreiben werden. Der Bedarf an hochwertigen Anoden wird stark ansteigen, da laut BloombergNEF die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien voraussichtlich 2,6 TWh pro Jahr und die jährliche Gesamtproduktion von Elektrofahrzeugen voraussichtlich 30 Millionen Fahrzeuge übersteigen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass große globale Elektrofahrzeughersteller wie BMW, GM und Volkswagen in den kommenden Jahren die nächste Generation von Batterien zur Produktqualifikation für zukünftige Elektrofahrzeuge vorantreiben werden - eine ausreichende Produktion von Lithiummetall-Anoden wird entscheidend sein, um diese Hürde zu überwinden. Zur Deckung der schnell wachsenden Nachfrage und des Bedarfs an hochwertigem Lithium-Anodenmaterial erwartet Li-Metal, bis 2025 kommerzielle Größe zu erreichen. Im Namen des Board of Directors

Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Unsere Produktionsmethoden sind wesentlich nachhaltiger als bestehende Produkte und bieten leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Für weitere Informationen besuchen Sie www.li-metal.com. Investorenkontakt Für weitere Informationen über Li-Metal oder um in die E-Mail-Verteilerliste des Unternehmens aufgenommen zu werden, wenden Sie sich bitte an: Salisha Ilyas

