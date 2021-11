DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan findet aufgrund des Feiertages "Arbeitsdanktag" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Ein hochrangiger US-Währungshüter hat sich skeptisch gegenüber einer koordinierten Zinspolitik der großen Zentralbanken geäußert. "Auch wenn eine internationale geldpolitische Koordinierung die Effizienz der Durchführung der Geldpolitik erhöhen kann, bin ich skeptisch, dass es in der Praxis zusätzliche materielle, verlässliche und robuste Vorteile gibt, die sich aus einer formalen Regelung der verbindlichen geldpolitischen Zusammenarbeit ergeben würden", sagte Fed-Vize Richard Clarida. Eine globale Koordinierung der Politik könne der Glaubwürdigkeit der einzelnen Zentralbanken schaden und ihnen erschweren, der Öffentlichkeit ihre politischen Entscheidungen mitzuteilen, insbesondere wenn die Zentralbank eine Politik verfolge, die von den nationalen Zielen abweichen könnte. Clarida äußerte sich laut Redetext am Freitag nicht zu den kurzfristigen Aussichten für die US-Wirtschaft oder die Zinsen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

23:59 Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30: Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober 16:00: Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: +7,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.707,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.616,50 +0,3% Nikkei-225 29.774,11 +0,1% Hang-Seng-Index 24.929,51 -0,5% Kospi 3.013,22 +1,4% Shanghai-Composite 3.583,41 +0,6% S&P/ASX 200 7.353,10 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zu Wochenbeginn. Der Nikkei-225 erholte sich von anfänglichen Verlusten und schloss 0,1 Prozent im Plus. Leicht stützend wirkte, dass die japanische Regierung wie erwartet ein umfangreiches Konjunkturpaket geschnürt hat, um die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie zu unterstützen. Teilnehmer sprachen aber von dünnen Umsätzen in Tokio, im Vorfeld des Feiertages am Dienstag. In Seoul ziehen kräftige Gewinne bei den Technologiewerten den Kospi um 1,3 Prozent nach oben. Marktteilnehmer verweisen auf die Rally des US-Halbleiterunternehmens Micron Technology am Freitag - ausgelöst durch optimistische Analysten-Kommentare. Diese hätten die Nervosität hinsichtlich eines Abschwungs in der Chipindustrie gemildert. Die People's Bank of China hat den Referenzzins für Bankkredite unverändert gelassen. Die Notenbank wird diesen aber wahrscheinlich bald senken, meint Capital Economics - wohl noch vor Jahresende. Der Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong fällt dagegen zurück. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf die Verhängung erneuter Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt, die den konjunkturellen Aufschwung wieder abwürgen könnten. In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Abschlag von 0,6 Prozent, belastet von erneuten Abgaben bei den Bankenwerten. So verloren die Aktien von Macquarie, NAB, Commonwealth Bank of Australia (CBA) und ANZ zwischen 1,0 und 2,1 Prozent. In der Vorwoche hatte CAB den Sektor mit einer Margenwarnung verschreckt und für deutliche Verluste gesorgt.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien des US-Halbleiterunternehmens Micron Technology haben ihre kräftigen Gewinne im nachbörslichen Handel am Freitag noch leicht ausgebaut. Auslöser war ein positiver Kommentar der Analysten von Evercore ISI, welche die Aktie auf ihre "Top Pick"-Liste genommen haben. Die Titel könnten vor einer deutlichen Erholung stehen, da sich die Trends in der Speicherbranche verbesserten, so die Begründung. Dies sorgte für ein Plus von 7,8 Prozent im regulären Handel. Nachbörslich ging es um weitere 0,2 Prozent nach oben. Ähnlich positiv hatten sich die Evercore-Analysten auch zu Lam Research geäußert. So habe der PHLX Semiconductor Index seit Anfang Juni um 22,8 Prozent zugelegt, die Lam-Aktie dagegen um 0,8 Prozent nachgegeben. Die Papiere zeigten sich nach einem Aufschlag von 1,4 Prozent im regulären Handel nachbörslich unverändert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.601,98 -0,7% -268,97 +16,3% S&P-500 4.697,96 -0,1% -6,58 +25,1% Nasdaq-Comp. 16.057,44 +0,4% 63,73 +24,6% Nasdaq-100 16.573,34 +0,5% 90,37 +28,6% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 947 Mio 865 Mio Gewinner 1.164 1.169 Verlierer 2.184 2.194 Unverändert 153 134

Uneinheitlich - Während sich bei den Technologiewerten Aufschläge zeigten, lag der Dow im Minus, belastet unter anderem von der Boeing-Aktie. Boeing sackten um 5,8 Prozent ab. Der Flugzeughersteller hat die Produktion des 787 Dreamliner offenbar noch weiter zurückgefahren, während er Mängel behebt. Angesichts der neuen Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt sprachen Händler von einem Wiederaufleben des Corona-Handels, bei dem vor allem Technologietitel gefragt sind. Für Applied Materials ging es um 5,5 Prozent südwärts, für Workday um 4,2 Prozent. Applied Materials verfehlte wegen Problemen in der Lieferkette trotz deutlicher Gewinne und Umsätze die Analystenerwartungen. Bei Workday war gut dem Markt nicht gut genug, denn hier übertrafen die Geschäftszahlen die Markterwartungen. Bei der Softwareaktie Intuit wurden klar über den Erwartungen ausgefallene Gewinn- und Umsatzzahlen mit einem Plus von 10,1 Prozent honoriert.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,51 0,9 0,50 39,2 5 Jahre 1,21 -0,8 1,22 85,4 7 Jahre 1,44 -3,1 1,47 79,2 10 Jahre 1,54 -5,0 1,59 62,0 30 Jahre 1,90 -6,8 1,97 25,6

US-Anleihen waren mit der Suche der Anleger nach Sicherheit gefragt. Die Renditen kamen in der Folge stark unter Druck. Die Zehnjahresrendite fiel um 5 Basispunkte. Am kürzeren Ende tat sich erneut deutlich weniger.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr,8:42 % YTD EUR/USD 1,1274 -0,1% 1,1286 1,1356 -7,7% EUR/JPY 128,71 +0,0% 128,70 129,84 +2,1% EUR/GBP 0,8387 -0,1% 0,8393 0,8407 -6,1% GBP/USD 1,3442 -0,0% 1,3446 1,3508 -1,7% USD/JPY 114,18 +0,1% 114,03 114,33 +10,6% USD/KRW 1.187,28 +0,4% 1.187,28 1.184,62 +9,4% USD/CNY 6,3805 -0,1% 6,3872 6,3808 -2,2% USD/CNH 6,3816 -0,1% 6,3890 6,3810 -1,9% USD/HKD 7,7915 +0,0% 7,7907 7,7905 +0,5% AUD/USD 0,7252 +0,3% 0,7231 0,7290 -5,9% NZD/USD 0,7008 +0,2% 0,6994 0,7041 -2,5% Bitcoin BTC/USD 57.334,01 -3,0% 59.123,01 56.028,76 +97,4%

Der Dollar zog auf breiter Frontklar an, der Dollarindex legte um 0,5 Prozent zu. Hintergrund waren Fluchtbewegungen in vermeintlich "sichere" Häfen, zu denen neben dem Yen auch der Greenback zählt, vor dem Hintergrund der nicht in den Griff zu bekommenden Corona-Pandemie. Auch der japanische Yen zog an.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,84 75,94 -0,1% -0,10 +59,7% Brent/ICE 78,66 78,89 -0,3% -0,23 n.def.

Die Schlagzeilen aus vielen Regionen der Welt über drastische Verschärfungen der Corona-Maßnahmen schürten auch am Erdölmarkt Konjunktur- und damit Nachfragesorgen - die Preise fielen massiv um über 3 Prozent. Auch die anhaltenden Diskussionen um ein mögliches Anzapfung von Reserven in den USA und anderen Ländern drückte die Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.844,75 1.845,74 -0,1% -0,99 -2,8% Silber (Spot) 24,73 24,62 +0,4% +0,11 -6,3% Platin (Spot) 1.036,07 1.034,18 +0,2% +1,89 -3,2% Kupfer-Future 4,37 4,41 -0,9% -0,04 +23,9%

Auf den Goldpreis drückte der feste Dollar, er verlor 0,6 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

JAPAN

erwägt dem obersten Regierungssprecher des Landes zufolge, Öl aus den Reserven des Landes freizugeben, um den Anstieg der Energiepreise zu bremsen. Eine endgültige Entscheidung über die Freigabe sei noch nicht getroffen worden, sagte Kabinettsstaatssekretär Hirokazu Matsuno auf einer Pressekonferenz.

RUSSLAND/USA

Moskau hat den USA eine "hysterische" Reaktion auf russische Truppenbewegungen nahe der Grenze zur Ukraine vorgeworfen. "Diese Hysterie wird künstlich aufgepeitscht", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

NICARAGUA

Nach Kritik der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) am Ablauf der Präsidentschaftswahl in Nicaragua hat das Land den Austritt aus dem Staatenbund beantragt. Die Organisation hatte die Präsidentschaftswahl, nach der der langjährige Amtsinhaber Daniel Ortega zum Sieger erklärt wurde, als "weder frei noch fair oder transparent" kritisiert und ihr jede "demokratische Legitimität" abgesprochen. Ortega hatte in den Monaten vor der Wahl 39 Oppositionspolitiker inhaftieren lassen, unter ihnen sieben mögliche Anwärter auf das Präsidentenamt.

FORD/RIVIAN

Ford und der Elektroautohersteller Rivian ziehen sich von einer strategischen Vereinbarung für den Bau von Elektroautos zurück.

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.