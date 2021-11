Die Jahresendrally an der Börse hat auch die Papiere des schwedischen Technologiekonzerns Ericsson erfasst: Seit Monatsanfang legte die Ericsson-Aktie bisher um sieben Prozent zu. Für weiteren Auftrieb dürfte nun eine strategisch sinnvolle Übernahme sorgen. DER AKTIONÄR verrät, was hinter den Deal steckt.Laut einer Unternehmensmitteilung hat Ericsson eine Übernahmeerklärung mit Vonage - einem US-Anbieter für Cloud-basierte Kommunikation - unterzeichnet. Dem Angebot zufolge will Ericsson 21 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...