NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach einer Investorenveranstaltung von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei die Ansicht gestärkt worden, dass sich die Endmärkte des Industriekonzerns attraktiv entwickelten, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bereinigung des Portfolios komme voran. Der Experte erhöhte nach den mittlerweile bekannten Geschäftsjahreszahlen seine Gewinnschätzungen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2021 / 17:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2021 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

