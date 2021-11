Bei Deutschlands Stromriesen ist die Neuaufteilung des Marktes noch lange nicht abgeschlossen. Auf Kapitalmarkttagen versorgen RWE (15.11.) und E.On (23.11.) Anleger gerade mit frischen Mittelfristzielen; bei Uniper wird vermutlich erst die 2021er-Bilanzpressekonferenz (23.2.22) etwas mehr Klarheit über die künftigen Eigentumsverhältnisse bringen. Wir haben Strategie und die aktuelle Bewertung der drei großen Versorger einem kritischen Test unterzogen.Wenn E.On-Konzernchef Leonhard Birnbaum am Dienstag (23.11.) Analysten die künftige Strategie vorstellt, wird es neben einem neuen Prognosehorizont bis 2024 v. a. darum gehen, wie die Geschäfte in den Segmenten Netze und Kundenlösungen digitalisiert werden können und was das kostet. Operativ liegen die Essener im laufenden Jahr auf Kurs: Nach neun Monaten hat der Gewinn mit 2,2 Mrd. Euro schon die 2021er-Zielspanne von 2,2 Mrd. bis 2,4 Mrd. Euro erreicht. Die Bewertung des DAX-Papiers fällt sehr solide aus. Das erwartete Umsatzwachstum des stabilen Netzgeschäfts ist mit 2% p. a. bis 2023 zwar nicht gerade berauschend, aber verlässlich kalkulierbar. ...

