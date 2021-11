Der nowegische Wasserstoffspezialist konnte am Freitag kräftig zulegen und setzt diese positive Tendenz auch am heutigen Montagmorgen fort. Denn vorbörslich notiert die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate schon wieder im Plus. Aktuell müssen für einen Anteilsschein rund 1,92 Euro auf den Tisch gelegt werden. Damit nähert sich Nel immer weiter der für die Kursentwicklung der kommenden Wochen wohl entscheidenden Marke an.

Schließlich nimmt Nel erneut Kurs auf die Zwei-Euro-Marke. An dieser charttechnisch und vor allem auch psychologisch wichtigen Grenze waren die Kurse bereits vor rund zehn Tagen am Ausbruch gescheitert. Damals gelang zwar ein kurzzeitiges Überbieten dieser Hürde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...