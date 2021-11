ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Der Kapitalmarkt des Versicherers habe ihn in seiner Ansicht bestärkt, dass die Aktie eine gute Wahl hinsichtlich Qualität, Wachstum und Rendite sei, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei der von ihm besonders empfohlene Wert unter den mit verschiedensten Produkten breit aufgestellten Versicherern, den so genannten Multi-Line-Versicherern./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2021 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2021 / 17:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

