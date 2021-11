Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Auftakt der neuen Handelswoche ein freundlicher Handelsstart ab. Nach einem jüngsten Rückschlag auf Rekordniveau dürfte der DAX -0,38% zu Wochenbeginn dabei etwas zulegen. Am Montagmorgen wurde der deutsche Leitindex leicht fester bei 16.187 Punkten gesehen, was den DAX wieder in Richtung seiner Bestmarke von 16.290 Punkten bringen würde.Am Freitag waren ...

