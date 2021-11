Zürich (awp) - Die Schweizer Börse dürfte gemäss den Indikationen von Julius Bär verhalten freundlich in die neue Woche starten. Günstige Vorgaben kommen aus Seoul und aus Shanghai, dort ziehen die Kurse vergleichsweise deutlich an. In Gipfelnähe wird die Luft aber zusehends dünner, erklärten Börsianer mit Blick auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...