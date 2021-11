Varta-Mastermind Michael Tojner war bei den Erste Bank Open nicht nur Sponsor, sondern als Ideengeber auch Erweiterer des Programms aktiv. Beispiele sind Tennis 2Go, die Cointoss Kids und die Heumarkt-Location, bei der er auch selbst zum Schläger griff. Stichwort Tennis 2 Go: "Wir haben 500 Tickets Tennis 2Go an Insitutionen gespendet, deren MitarbeiterInnen in der Krise Aussergewöhnliches geleistet haben, 100 Tickets an die Klienten der Wiener Tafel". Stichwort Münzwurf: "Wir ermöglichten Kindern ihren Idolen näher zu kommen. Die GewinnerInnen der Jugendstaatsmeisterschaften sowie begeisterte TennisspielerInnen haben wir in die Stadthalle eingeladen. Die jüngste war sechseinhalb Jahre", so Michael Tojner, der seit heuer mit dem ...

