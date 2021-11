DAX-Videoanalyse für den 22.11.2021 mit vorbörslichem Plus könnte das Ende der Konsolidierung einleiten. Was sind die Marken dafür? Die vergangene Woche glänzte im DAX mit neuen Allzeithochs. Das Tempo verlangsamte sich jedoch merklich und kippte zum Wochenausklang hin leicht. Mit der geringfügigen Überschreitung der Rekordhochs am Donnerstag und dem Schluss ...

