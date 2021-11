Zürich (awp) - Die Schweizer Börse ist mit kaum veränderten Notierungen in die neue Woche gestartet. Denn in Gipfelnähe werde die Luft zusehends dünner, erklärten Börsianer mit Blick auf die zuletzt erreichten Rekordstände. Für Verunsicherung sorgten nicht zuletzt die steigenden Corona-Zahlen in Europa. Heute geht etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...