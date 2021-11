Das Hotel-Projekt von UBM Development und der Munich Hotel Projekt GmbH wurde fertiggestellt und an den Betreiber Primestar Hotel GmbH übergeben. Der sechsgeschossige Neubau an der Moskauer Straße nahe des Hauptbahnhofs ist das dritte Holiday Inn Express in Düsseldorf. Mit der Eröffnung stehen ab sofort 455 Zimmer und 122 PKW-Stellplätze auf einer Bruttogrundfläche von rund 16.093 m2 zur Verfügung.

