Die Stimmung bei der Mitgliederversammlung des BVB war durchaus gut. Dies lag an dem jüngsten 2:1-Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart, wodurch die Dortmunder bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heranrücken konnten. Doch die Sorgen bleiben, dass man in den kommenden Wochen nicht mehr wie am Samstag noch 57.900 Zuschauer im Signal Iduna Park begrüßen kann. Und so richtete BVB-Chef Hans-Joachim Watzke den klaren Appell an die Landesregierung, keine Geisterspiele in Nordrhein-Westfalen ...

