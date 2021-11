Mit dem Beitritt zum Board of Directors der Connectivity Standards Alliance unterstreicht Infineon das Engagement in Sachen Internet der Dinge. Besonders Augenmerk liegt auf Matter als gemeinsamer Sprache für das Smart Home. Infineon Technologies ist dem Board of Directors der Connectivity Standards Alliance (CSA) als Promoter-Mitglied beigetreten. Die mehr als 400 in der CSA organisierten Unternehmen arbeiten gemeinsam daran, das Internet der Dinge (IoT) durch technologische Standards zu vereinfachen ...

