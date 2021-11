Auch die hep Global GmbH geht operativ in die Vollen und setzt ihre internationale Solarprojektentwicklung erfolgreich fort: Der Spezialist für Solarparks startet in Kürze die Bauarbeiten zu einem Großprojekt in Japan. Daneben stehen fünf US-amerikanische Solarprojekte kurz vor ihrem Netzanschluss. So hat der japanische Forstausschuss der Umsetzung eines 13 Megawatt Peak (MWp) starken Solarprojektes ...

