Wochenausblick: News aus aller Welt

Werbung



In dieser Woche erwarten uns Konjunkturdaten und Geschäftsberichte aus der ganzen Welt.



Montag

Früh am Morgen um 02:30 Uhr wird in Fernost die chinesische Zentralbank ihre Zinssatzentscheidung veröffentlichen. Im Laufe des Tages folgen die Einzelhandelsumsätze aus Neuseeland. Es gibt auch Neuigkeiten von einem namhaften Unternehmen: Johnson & Johnson zahlt am Montag Dividende an seine Aktionäre.





Dienstag

Um 09:30 veröffentlicht Markit Economics den Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. Dieser Index gibt Auskunft über die aktuelle Situation des deutschen Produktionssektors. Zeitgleich wird der Markit PMI Gesamtindex für Deutschlands publiziert. Um 10:00 wird das Spektrum vergrößert: Markit Economics veröffentlicht den PMI Gesamtindex für die Eurozone. An der Unternehmensfront bleibt es eher ruhig.

Mittwoch

Am Mittwoch gibt es einige Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten: Um 14:30 Uhr veröffentlicht das US Census Bureau die Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter. Langlebige Güter sind oft mit größeren Investitionsvorhaben verbunden, weshalb diese Kennzahlen die aktuelle Investitionslage der Unternehmen in den USA widerspiegeln. Hinzu kommt um 20:00 Uhr das FOMC Protokoll, welches Auskunft über den aktuellen Kurs der Zins- und Geldpolitik der USA gibt.

Donnerstag

Am Donnerstag bleibt es an der Konjunkturfront eher ruhig. Außer dem aktualisierten Gfk Verbrauchervertrauensindex für Deutschland, gibt es keine Konjunkturdaten. Allerdings gibt es auch Unternehmensnews: Heute findet die Hauptversammlung von Microsoft statt und die Vodafone Group zahlt Dividende.

Freitag

Japan veröffentlicht um 00:30 Uhr den Verbraucherpreisindex im Vorjahresvergleich. Später um 09:00 Uhr publiziert Swiss Statistics das aktuelle Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Man sagt nicht umsonst das beste kommt zum Schluss: Am Freitag erreichen uns die Quartalszahlen des DAX©-Unternehmens Siemens Healthineers.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?