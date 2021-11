Die Allterco JSCo notiert seit heute im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen ist bereits an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet, seine Aktien sind nun durch das Dual-Listening im Freiverkehr verfügbar. Die Allterco JSCo ist Anbieter von Internet of Things (IoT)- und Smart-Home-Produkten. Im Oktober 2021 wurde im Zuge der europäischen Expansion die Allterco Europe GmbH mit Hauptsitz in München gegründet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Sofia, erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz von 27,8 Mio. Euro.

