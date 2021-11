Los Angeles (ots/PRNewswire) -20. November 2021/WAS: Ab heute ist die jährliche LA Auto Showim LA Convention Center für dieÖffentlichkeit zugänglich und bietet eindynamisches Erlebnis für die ganzeFamilie. Vom 19. bis 28. November,einschließlich Thanksgiving, werden dieBesucher der LA Auto Show von nie zuvorgezeigten Fahrzeugen, interaktivenExponaten und aufregenden Testfahrten imInnen- und Außenbereich überrascht undunterhalten - mit freundlicherUnterstützung von Fahrzeugmarken wie:Audi, Chrysler, ElectraMeccanica, Fiat,Fisker, Ford, Hyundai, Kia, Nissan,Subaru, und mehr.Zu den Highlights der LA Auto Showgehören:- EV-Teststrecke: Eine brandneue, 55.000Quadratmeter große Indoor-Teststrecke,die von Electrify America betrieben wirdund auf der die Besucher selbst fahrenoder als Beifahrer mitfahren können,während sie neue Elektrofahrzeuge aneinem Ort Seite an Seite vergleichen.- Haustieradoptionen: Fehlt IhremZuhause die Freude, die nur ein pelzigerFreund bringen kann? Schauen Sie täglichbei der Subaru-Ausstellung vorbei undbesuchen Sie am Wochenende dasDoVE-Projekt, um Ihren neuen bestenBegleiter zu treffen.- Das Finale desLost-Corvettes-Gewinnspiels: Nehmen Siean der Verlosung teil und Sie erhaltendie Möglichkeit eine klassische Corvettein Ihre Garage zu stellen,einschließlich des Modells der erstenGeneration von 1953, und gleichzeitigspenden Sie für die Unterstützung vonUS-Veteranen.- Interaktive Fahrerlebnisse: ErlebenSie Nervenkitzel und die volleLeistungsfähigkeit einiger der coolstenFahrzeuge auf dem Markt, wenn Sie mitCamp Jeep, Ford Bronco Built Wild, RamTruck Territory und VW Roadshowmitfahren.- Die Garage: Das Schaufenster desAftermarkets der LA Auto Show, in demdie Autokultur lebt und Autoenthusiastenrenommierte Tuner, individuelleFahrzeuge, coole Sammlerstücke undbevorzugte Aftermarket-Waren und-Dienstleistungen entdecken können- Galpin's Hall of Customs: Vonindividuellen Fahrzeugen, Exoten undKlassikern bis hin zu verblüffendenGadgets und atemberaubendenFarbkreationen - Galpin ist der Ort, andem Sie Ihre Autoträume verwirklichenkönnen.- Food Trucks:Es wird einespannendeAuswahl an Food Trucks am Wochenendegeboten- ... ud Barbie®: Barbie geht die extraMeile, um ihren neuen Satz Räder auf derLA Auto Show vorzustellen! Einelebensgroße Version desBarbie-EXTRA-Autos wird ausgestellt undzeigt all den Schnickschnack, der ihrneues Auto so toll macht.WARUM: Die Besucher aus Südkalifornien habenzehn volle Tage Zeit, eine MillionQuadratmeter Innen- und Außenfläche zuerkunden und zu genießen, die mitTestfahrten und Familienspaß gefülltsind. Tickets sind ab sofort imVorverkauf erhältlich und könnenerworben werden unterwww.laautoshow.com/ticketsKosten der Tickets: $20 Erwachsener, $12Senior (65+), $6 Kind (6-12).INTERVIEWS: Interviews vor Ort möglich.VIDEO: Video steht zur VerfügungCredits: LA Auto ShowWANN: Freitag, 19. November - Sonntag, 28.November (einschließlich ThanksgivingDay)WO: Los Angeles Convention Center (1201 S.Figueroa St., Los Angeles)PR-KONTAKT: Kat Kirsch im Namen der LA Auto ShowE: media@laautoshow.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg/PRNewswire -- 20. November 2021/Original-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54712/5078963