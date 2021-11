Am Mittwoch startet die Mission, die an den Film Armageddon erinnert. Ihr könnte dabei sein, wenn die Nasa für eine reale Gefahr trainiert. Ein Asteroid rast auf die Erde zu - das ist das Bedrohungsszenario der Nasa-Mission Dart (Double Asteroid Redirection Test - auf Deutsch in etwa "doppelter Asteroiden-Richtungsumkehrungstest") und Science-Fiction-Fans bekannt aus "Armageddon" oder dem aktuellen Film "Don't look up" auf Netflix. Die Nasa probiert in einem ersten Test aus, wie sich die Flugbahn eines sich nähernden Felsklumpens ...

