ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Die Aktie des Essenslieferdienstes sei eine, die Anleger mit Blick auf das Jahr 2022 besitzen sollten, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht einen positiven Kurstreiber in einer Wende im Asien-Geschäft mit einer dort besseren Profitabilität und lobte die langfristige Perspektive mit "Quick Commerce" als neuem Wachstumstreiber./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2021 / 19:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2021 / 19:19 / GMT

DE000A2E4K43