FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 2500 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 390 (375) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IP GROUP PRICE TARGET TO 170 (151) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ITV PRICE TARGET TO 128 (109) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 374 (383) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1910 (1878) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1160 (1300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 90 (65) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 110 (90) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 777 (804) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 319 (361) PENCE - 'HOLD' - STIFEL CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'HOLD' - STIFEL CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1220 (1300) PENCE - 'BUY' - STIFEL CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 360 (375) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1485 (1620) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 500 (390) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1080 (1050) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 790 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 16100 (16000) PENCE - 'NEUTRAL'



- STIFEL CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 775 (700) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

