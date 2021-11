München (ots) -Der Ausbau einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge ist einer der wichtigsten Hebel, damit der Pkw-Verkehr in Deutschland klimaneutral werden kann. Während für die Betreiber der Ladesäulen Kundenbindung und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen, setzen Verbraucher auf niedrige Kosten, Preistransparenz und eine verlässliche Verfügbarkeit.Wie sich die unterschiedlichen Interessen zusammenbringen lassen und der Hochlauf der Elektromobilität sichergestellt werden kann, diskutieren in einem virtuellen ADAC Talk am Donnerstag, 25. November 2021, von 11:00 bis 12:00 UhrKarsten Schulze, ADAC Technikpräsident,Andrees Gentzsch, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.,Johannes Pallasch, Leiter Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur bei der NOW GmbH,Timm Fuchs vom Deutschen Städte- und GemeindebundundProfessor Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission.Sie können den ADAC Talk live mitverfolgen unter https://adac.we-bcast.com/.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5079046