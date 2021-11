DJ Spahn: Haben bis Jahresende genug für alle anstehenden Impfungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bis Jahresende mit rund 50 Millionen Impfdosen von Biontech und Moderna genug Vakzine zur Verfügung. Allerdings räumte er ein, dass es durch die Deckelung von Biontech-Lieferungen kurzfristig zu Problemen in den Arztpraxen kommen dürfte.

Klaus Cichutek, Präsident Paul-Ehrlich-Institut (PEI), und Leif Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charite, erklärten, dass Biontech und Moderna beides sehr gute und wirksame Impfstoffe seinen, die man kombinieren könne. Sander erklärte zudem, dass eine Impfung alternativlos sei. Er verstehe den Ärger darüber, dass man die Ausgabe von Biontech-Impfstoff an Arztpraxen auf 30 Impfdosen pro Woche deckeln werde, sagte Spahn. Aber man halte nichts zurück.

"Mir ist sehr bewusst, dass diese kurzfristige Umstellung für viele engagierte Helferinnen und Helfer vor Ort, in den Arztpraxen und den Impfzentren, viel zusätzlichen Aufwand und auch Stress bedeutet", sagte Spahn am Montag in Berlin. "Geplante Prozesse und Abläufe müssen umgestellt werden und sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. Das weiß ich und das bedaure ich auch."

In den kommenden Wochen werde man wegen der erhöhten Nachfrage die Lieferung von Biontech begrenzen müssen. Am heutigen Montag würden noch sechs Millionen Dosen ausgeliefert, ab kommende Woche dann zwei bis drei Millionen Dosen. "Wir können aber nicht alle Bestellungen voll bedienen", räumte Spahn ein.

Moderna sei ein gleichwertiger Impfstoff. Man habe 16 Millionen Booster-Dosen auf Lager und könnte diese liefern. Bei der Deckelung der Biontech-Lieferung spiele auch das Verfallsdatum von Moderna eine Rolle.

Sitzen im Schlaraffenland

Cichutek vom Paul-Ehrlich-Institut sagte, beide Impfstoffe seien sehr sehr gut und effektiv. "Wir sitzen hier im Schlaraffenland", so Cichutek. Der Streit, ob man nun Bintech oder Moderna nehme sei "unangemessen". Die mRNA-Impstoffe zeichneten sich durch eine hohe Wirksamkeit und eine äußert niedrige Nebenwirkungsrate aus. Eine Kombination von unterschiedlichen Impfstoffen sei unbedenklich.

Der Impfstoff-Forscher Sander erklärte: "Ob man Biontech oder Moderna bekommt, ist im Grunde genommen egal." Er rät davon ab, Deutschland zu einer Immunität über Infektionen kommen zu lassen, weil dies zu massiven Belastungen führen und so weiteren Wellen nicht verhindern würde. "Es ist für mich absolut alternativlos. Alle müssen sich impfen", so Sander.

Spahn zeigte sich erneut skeptische zu einer Impfpflicht, zumal diese nicht helfen würde, die aktuelle Welle zu brechen. Allerdings sieht er eine "solidarische Pflicht" zum Impfen.

Der rasante Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat sich fortgesetzt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 386,5. Er erreichte damit den 15. Tag in Folge einen neuen Höchststand. Am Sonntag hatte die Inzidenz bei 372,7 gelegen, am Montag vergangener Woche hatte sie noch 303,0 betragen.

