Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech ist derzeit wieder mal in aller Munde. Sehnsüchtig wird in Europa die Zulassung des Impfstoffs auch für Kinder ab fünf Jahren erwartet, die in dieser Woche erfolgen sollte. Außerdem hat die US-Gesundheitsbehörde FDA für den neuen BioNTech-Krebs-Impfstoff ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zugelassen. Der Aktienkurs kennt ohnehin seit Tagen nur die Richtung nach oben…

Da passt die neueste Einschätzung der Investmentbank Jeffries so überhaupt nicht ins Bild. Denn die Analysten sprechen für BioNTech lediglich eine hold-Empfehlung aus. Noch verwunderlicher ist allerdings das Kursziel, das ausgegeben wird. Schließlich sieht Analyst Akash Tewari BioNTech bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...