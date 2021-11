Mit der Bekanntgabe seiner 9-Monats-Zahlen hat der Maschinenbauer SLM Solutions dem Markt eine sehr spannende Perspektive an die Hand gegeben. Umso erstaunlicher, dass die Gewinne in der Aktie nach der Zahlenvorlage schnell erneut in sich zusammenfielen. Ein Grund könnte hier sicherlich sein, dass wieder mal ein Leerverkäufer publikumswirksam eine Short-Position aufgebaut hat und diese in den vergangenen Tagen sukzessive erhöhte. Mal sehen, ob die Aktie darauf die richtige Antwort geben kann. Verdient hätte sie es, denn sowohl die jüngsten Zahlen als auch der Ausblick lassen bei dem Spezialisten für 3D-Druck einiges erwarten. Das Unternehmen stellte einen Umsatz von mindestens 100 Mio. € für nächstes Jahr in Aussicht, was gegenüber dem diesjährigen Ziel erneut eine Steigerung um mehr als 40 % bedeutet.



