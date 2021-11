Munsbach (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Pandemie hält die Weltwirtschaft nach wie vor in Atem, so die Experten von ETHENEA.Nachdem das vergangene Jahr im Zeichen der wirtschaftlichen Krisenbewältigung gestanden habe, sollte das Jahr 2021 eigentlich den Startschuss zum Aufschwung geben. Die steigenden Rohstoffpreise und die derzeit zu beobachtenden Lieferengpässen könnten diesen jedoch gefährden, warne Dr. Andrea Siviero, Investment Strategist bei Ethenea Independent Investors S.A.. Er beobachte in den letzten Monaten vermehrt Indizien, die auf eine Stagflation hinweisen könnten, ähnlich wie in den 1970er Jahren. ...

