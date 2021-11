Fujirebio Europe hat heute die Markteinführung von zwei neuen CSF-basierten Immunoassays für die neuartigen Neuro-Biomarker NPTX2 und sTREM2 auf der bewährten INNOTEST-Plattform bekannt gegeben. Dies sind die ersten offiziellen Produkteinführungen nach der im September 2020 angekündigten Kooperationsvereinbarung zwischen Fujirebio Europe und ADx NeuroSciences.

Bei den beiden neuen Tests handelt es sich um Festphasen-Enzymimmuno-Assays, die ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt sind. INNOTEST NPTX2 dient der quantitativen Bestimmung von neuronalem Pentraxin-2 (NPTX2) in menschlichem Liquor, und INNOTEST sTREM2 dient der quantitativen Bestimmung von löslichem sTREM2 (Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 2) in menschlichem Liquor.

"Fujirebio leistete bereits vor mehr als 25 Jahren Pionierarbeit bei der Testung der Alzheimer-Krankheit (AD), als wir den weltweit ersten Liquor-basierten Test (INNOTEST) auf den Markt brachten. Ein weiterer Meilenstein für AD-Tests kam hinzu, als Fujirebio 2018 die vier wichtigsten Tau- und ß-Amyloid-Biomarker auf die vollautomatische LUMIPULSE G-Plattform brachte", sagte Christiaan De Wilde, CEO von Fujirebio Europe. "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit NPTX2 und sTREM2, zwei vielversprechenden Biomarkern, auf der einfach zu bedienenden INNOTEST-Plattform den Forschern helfen können, wertvolle Erkenntnisse für eine noch frühere Diagnose von Alzheimer-Patienten zu gewinnen."

Die Bedeutung neuer Biomarker für die Erforschung der Alzheimer-Krankheit

Gut charakterisierte Tests für diese neuartigen Marker geben Forschern die erforderlichen Instrumente an die Hand, um die Pathogenese von Alzheimer weiter aufzuklären und die Entwicklung von Alzheimer-Medikamenten voranzutreiben.1 In den letzten Jahren wurde die Neuroinflammation als kritische Komponente bei der Entstehung der Krankheit anerkannt, und die synaptische Dysfunktion gilt als ein Hauptmerkmal der Alzheimer-Krankheit in einem frühen Stadium des Krankheitsverlaufs.2 NPTX2 und sTREM2 werden mit synaptischer Dysfunktion bzw. Neuroinflammation in Verbindung gebracht. Arzneimittel, die auf andere (als Amyloid- und Tau-) Mechanismen abzielen, gewinnen zunehmend an Interesse.

Über Fujirebio

Fujirebio ist einer der Weltmarktführer im Bereich der In-vitro-Diagostik (IVD)-Tests mit einer mehr als 50-jährigen Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweiten Vermarktung robuster IVD-Produkte. Diese reichen von spezialisierten Tests bis hin zu vollautomatisierten klinischen Lösungen für das Routinelabor für die unterschiedlichsten Erkrankungen.

Über ADx NeuroSciences

ADx NeuroSciences ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Biomarkern für neurodegenerative Erkrankungen spezialisiert hat. Seine Expertise wird von Pharma- und Diagnostikunternehmen für die Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweite Vermarktung neuartiger Biomarker im Bereich der Alzheimer- und Parkinson-Krankheit genutzt.

Quellenangaben

Cummings J. et al., Alzheimers Dement (N Y) 2021; 7:e12179. Del Prete E. et al., J Pers Med 2020; 10:221.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211122006124/de/

Contacts:

Christiaan De Wilde

CEO Fujirebio Europe

+32 9329 1703