Hannover (ots) -- TUI-Urlauber können im nächsten Sommer bis zu 37 Prozent sparen- Kinder reisen bereits ab 99 Euro ans Mittelmeer- Neu: TUI Friday-Sale vom 26. bis 29. NovemberRechtzeitig den Urlaub zu buchen, lohnt sich doppelt: Mehr Vorfreude und günstige Preise. Kunden, die auf die Urlaubskasse achten, setzen häufig auf kurzfristige Buchungen, doch das sind nicht immer die besten Konditionen. "Wer auf Last-Minute wartet, bucht oft nicht zum besten Preis. Mit unseren Frühbucher-Aktionen sichern sich Schnellentschlossene definitiv die größte Auswahl zum attraktivsten Preis. Das gibt es kurzfristig in dieser Form nicht - schon gar nicht für die begehrten Reisezeiträume in den Sommerferien. Es kann auch abseits der Sommer-ferien sehr schnell gehen: Anfang November waren für den gleichen Monat die beliebtesten Hotels in Südeuropa praktisch ausgebucht", weiß Hubert Kluske, eschäftsführer Marketing und Vertrieb bei TUI Deutschland. Frühbucher sichern sich bei TUI nicht nur die attraktivsten Preise, sondern auch die größte Auswahl an Flügen und Hotelkapazitäten.Bis zu 37 Prozent Ermäßigung auf TUI-ReisenViele Menschen beschäftigen sich jetzt bereits mit der Urlaubsplanung 2022 - dies zeigen sowohl Nachfragen im Reisebüro als auch Suchanfragen auf der TUI.com. Frühentschlossene können aktuell bis zu 37 Prozent auf TUI-Reisen sparen. Die Frühbucherkampagne des Reiseveranstalters für die Sommersaison 2022 sichert Paaren und Familien die besten Plätze zum besten Preis, zum Beispiel in den Hotels von TUI Blue oder den Clubs von TUI Magic Life oder Robinson. Auch TUI Suneo, RIU und die Konzepthotels von TUI Kids Club sind im Preis gesenkt. Die Sparpreise gelten für den Reisezeitraum vom 1. April bis 31. Oktober 2022.Kinder reisen ab 99 Euro ans MittelmeerFamilien profitieren darüber hinaus von einer weiteren Aktion: Kinder reisen im Sommer 2022 zu zahlreichen Strandzielen bereits ab 99 Euro, darunter Mallorca, Antalya oder die beliebten griechischen Inseln. In zahlreichen Autoreise-Hotels übernachten Kinder sogar kostenlos, zum Beispiel in Österreich, Deutschland, Kroatien oder auch Italien. Besonders beliebt sind Hotels an der deutschen Küste, wie das TUI Blue Sylt auf der nördlichsten Insel Deutschlands. Aber auch Mittelmeerziele wie Kroatien, zum Beispiel die Kvarner Bucht mit dem TUI Blue Bellevue, stehen bei Familien hoch im Kurs. Die Sparpreise sind buchbar für Reisen vom 1. April bis zum 30. September 2022.Mit dem TUI Friday-Sale sichern sich Urlauber kurzfristig weitere SparpreiseWer im November von einer weiteren Preisaktion profitieren möchte, setzt auf den TUI Friday-Sale Ende November. Hier sind für Urlauber Ersparnisse von bis zu 333 Euro pro Reise möglich - auch noch für kurzfristige Buchungen in der Wintersaison. Der Aktionscode BLACK333 ist sowohl bei einer Buchung im Reisebüro als auch Online auf www.tui.com anwendbar. Die Aktion läuft vom 26. bis 29. November und ist gültig für Reisen im Zeitraum 26. November 2021 bis 30. Juni 2022. Beim Friday-Sale sind ebenfalls sowohl Familienhotels als auch Unterkünfte für Paare buchbar.Tipp: Mit dem TUI Flex Tarif bleiben Frühbucher genauso flexibel in der Urlaubsplanung wie Kurzentschlossene. Einmal hinzugebucht, können Urlauber weltweite TUI-Reisen bis 14 Tage vor Anreise ganz nach Wunsch umbuchen oder stornieren.TUI-Reisetipps für den Sommer 2022:Rund ums MittelmeerEine Woche im Viereinhalb-Sterne-Hotel TUI Blue Palm Garden an der türkischen Riviera kostet ab 729 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Flug und All Inclusive (20 Prozent Frühbucherrabatt inklusive).Eine Woche im Viereinhalb-Sterne-Hotel Champion Holiday Village an der türkischen Riviera kostet ab 646 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Flug und All Inclusive (35 Prozent Frühbucherrabatt inklusive).Eine Woche im Dreieinhalb-Sterne-Hotel TUI Suneo Marinda Garden auf Menorca kostet ab 417 Euro pro Person im Apartment mit TUI fly-Flug. Kinder bis elf Jahre zahlen den Kinderfestpreis von 99 Euro.Eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel TUI Blue Sensatori Biomar in Sa Coma auf Mallorca kostet ab 671 Euro pro Person im Doppelzimmer mit TUI fly-Flug und All Inclusive.Eine Woche im Robinson Ierapetra auf Kreta kostet ab 989 Euro pro Person im Doppelzimmer mit TUI fly-Flug und All Inclusive (20 Prozent Frühbucherrabatt inklusive).Eine Woche im TUI Magic Life Penelope Beach auf Djerba kostet ab 689 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Flug und All Inclusive (20 Prozent Frühbucherrabatt inklusive).In der FerneEine Woche im Fünf-Sterne-Hotel TUI Blue Sensatori Cap Cana in Punta Cana/Dominikanische Republik kostet ab 1.470 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Flug und All Inclusive.Eine achttägige USA-Camper-Rundreise ab/bis Los Angeles kostet im Camper Comfort von Cruise America für 4 Personen ab 592 Euro.Eigene AnreiseEine Woche im Vier-Sterne-Familienresort TUI Kids Club Bel Mare an der polnischen Ostseeküste kostet ab 229 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück bei eigener Anreise. Kinder zahlen ab 80 Euro.Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel Mama Shelter Prague in Prag kostet ab 301 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück bei eigener Anreise.Eine Woche im Vier-Sterne-Familienresort TUI Kids Club Van der Valk Linstow in Mecklenburg-Vorpommern kostet ab 289 Euro pro Person im Doppelzimmer bei eigener Anreise. Kinder wohnen kostenfrei.Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel Me and all Kiel kostet ab 413 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück.Work+VacationEine Woche im Robinson Cala Serena auf Mallorca kostet ab 1.229 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Büroausstattung inklusive Flug und Vollpension (20 Prozent Frühbucherrabatt inklusive).Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.