Scope und das Handelsblatt haben gemeinsam die Scope Awards 2022 verliehen. Die Preise, mit denen die Agentur herausragende Asset Manager und Investmentkonzepte auszeichnet, wurden in diesem Jahr in 52 Kategorien verliehen. Die Ratingagentur Scope hat am 18.11.2021 gemeinsam mit dem Handelsblatt die 16. Scope Awards verliehen. Mit den Awards zeichnet die Agentur, die auch Fonds analysiert, herausragende Leistungen von Asset Managern sowie die besten Investmentkonzepte aus. Awards in 52 Kategorien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...