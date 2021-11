DGAP-News: INVERTO GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

INVERTO GmbH: INVERTO-Führungsteam startet in neuer Konstellation in die nächste Wachstumsphase



22.11.2021 / 12:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





INVERTO-Führungsteam startet in neuer Konstellation in die nächste Wachstumsphase

- Neuaufstellung markiert den Wechsel von regionaler inhabergeführter Beratung zum internationalen Player im Netzwerk von BCG

- INVERTO hat Umsatz, Mitarbeiterzahl und Präsenz im europäischen Markt in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt

Die Einkaufs- und Supply-Chain-Beratung INVERTO stellt ihr Führungsteam zum 1. Januar 2022 neu auf. Fünf Jahre nach der erfolgreichen Integration in das Netzwerk der Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) übernehmen Teile der Gründer neue Rollen im Unternehmen. Das INVERTO-Team wird zukünftig von einem sechsköpfigen "Management Team" geführt. Hier sind neben Daniel Weise als CEO und Schnittstelle zur globalen BCG-Praxisgruppe "Operations" Thibault Pucken als Chief Operating Officer (COO), INVERTO-Mitgründer Frank Wierlemann für den Personalbereich sowie Jan Kischkewitz (Deutschland und Österreich), André Thuvesson (Skandinavien) und Thibault Lecat (Großbritannien, Niederlande und Frankreich) vertreten.

"INVERTO und BCG haben sich in den vergangenen fünf Jahren zum führenden europäischen Anbieter im Bereich Einkaufs- und Supply-Chain-Beratung entwickelt. Klimawandel, anfällige Lieferketten, Preissteigerungen und Digitalisierung stellen Unternehmen vor immer neue Herausforderungen auf den internationalen Beschaffungsmärkten. Hier können wir unsere Kunden bestmöglich unterstützen und sind sehr gut vorbereitet für die nächste Wachstumsphase", sagt Daniel Weise. Experten aus unterschiedlichen Märkten und Industrien mit tiefer funktionaler Expertise und Kundennähe vor Ort bieten den Kunden die ideale Unterstützung als Transformations- und Umsetzungspartner. "Das starke organische Wachstum und die damit verbundenen Aufstiegschancen werden unser Unternehmen für Top-Talente noch attraktiver machen. Die Verbindung mit BCGs globalem Netzwerk hat sich dabei sehr gut bewährt."

INVERTO hat den Umsatz und die Mitarbeiterzahl in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt und die Anzahl der Büros von fünf auf neun ausgebaut. "Das Erfolgsgeheimnis der Entwicklung von INVERTO liegt in der Eigenständigkeit unter dem Dach der Boston Consulting Group sowie der engen Zusammenarbeit mit den globalen BCG-Experten. Diese Konstellation ist in der Form einzigartig am Markt und wir werden sie weiter optimieren, um auch in Zukunft für unsere Kunden den größten Wert zu schaffen und neuen Aufgabenstellungen und Trends noch besser zu begegnen", sagt Jan Kischkewitz, der zukünftig das umsatzstärkste und etablierte Geschäft in Deutschland und Österreich führen wird.

Die Neuaufstellung vollendet den Wechsel von einer regionalen inhabergeführten Beratung hin zu einer managementgeführten, international tätigen Einheit. INVERTO-Mitgründer Frank Wierlemann sagt: "Nicht nur die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre und die Transformation seit der Übernahme durch BCG machen uns stolz, sondern auch die Entwicklung unserer Mitarbeiter. Viele von ihnen sind den ganzen Weg vom Praktikanten oder jungen Berater bis zum Managing Director gegangen und übernehmen jetzt den Staffelstab von den Gründern. Das macht uns sehr stolz und dankbar. Ein großer Dank für die tolle Zusammenarbeit im Management Team gilt meinen Mitgründern Kiran Mazumdar und Markus Bergauer."



Über BCG

Die Boston Consulting Group (BCG) unterstützt führende Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit dabei, Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen. Seit der Gründung 1963 leistet BCG Pionierarbeit im Bereich Unternehmensstrategie. Die Boston Consulting Group hilft Kunden, umfassende Transformationen zu gestalten: Die Beratung ermöglicht komplexe Veränderungen, eröffnet Wachstumschancen, schafft Wettbewerbsvorteile, verbessert die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und bewirkt so dauerhafte Verbesserungen des Geschäftsergebnisses.

Nachhaltiger Erfolg erfordert die Kombination aus digitalen und menschlichen Fähigkeiten. Die vielfältigen, internationalen Teams von BCG bringen tiefgreifende Expertise in unterschiedlichen Branchen und Funktionen mit, um Veränderungen anzustoßen. BCG verzahnt führende Management-Beratung mit Expertise in Technologie, Digital und Analytics, neuen Geschäftsmodellen und der übergeordneten Sinnfrage für Unternehmen. Sowohl intern als auch bei Kunden setzt BCG auf Gemeinschaft und schafft dadurch Ergebnisse, die Kunden nach vorne bringen. Das Unternehmen mit Büros in mehr als 90 Städten in über 50 Ländern erwirtschaftete weltweit mit 22.000 Mitarbeitern im Jahr 2020 einen Umsatz von 8,6 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen: http://www.bcg.de

Über INVERTO

Als internationale Unternehmensberatung zählt INVERTO zu den führenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management in Europa. Für die Kunden identifiziert und realisiert die Beratung Potenziale zur Kostensenkung sowie Prozessoptimierung und begleitet sie bei der Transformation des Einkaufs.

Seit 2017 Tochter der Boston Consulting Group, unterstützt INVERTO Unternehmen bei der Strategieentwicklung, Effizienzsteigerung sowie Digitalisierung des Einkaufs und hilft ihnen wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne, führende Mittelständler aus Industrie und Handel sowie die weltweit führenden Private Equity Unternehmen. INVERTO verfügt derzeit über neun Standorte in acht Ländern.

22.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de