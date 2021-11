Das Unternehmen BioNTech prüft, ob es mehr Impfstoff gegen das Coronavirus liefern kann als bisher vereinbart."Wir prüfen aktuell, ob und wenn ja, wie viele Dosen wir kurzfristig und zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten liefern könnten", sagte BioNTech-Sprecherin Jasmina Alatovic der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den BioNTech-Impfstoff angekündigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...