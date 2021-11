Werden Lithium-Ionen-Batterien zu oft zu schnell geladen, leiden Leistung und Lebensdauer - gerade bei Elektroautos wäre das sehr ärgerlich. Das britische Startup Nyobolt will dieses Problem jetzt gelöst haben. Niobwolframoxid heißt das Anodenmaterial, das die Unzulänglichkeiten herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien bald ausgleichen soll. In weniger als 5 Minuten auf mehr als 90 Prozent Das britische Startup Nyobolt hat einen Prototypen für eine Lithium-Ionen-Batterie vorgestellt, der in weniger als fünf Minuten auf mehr als 90 Prozent seiner Ladekapazität kommen soll. Die Batterien erwärmen sich dabei...

