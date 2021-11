Die Aktie von BMW (BMW.DE) notiert am Montagmittag 2,30% höher bei 94,71 Euro und kann die Verluste vom Freitag größtenteils ausgleichen. Seit dem Korrektur-Tief, das am 20. August bei 75,03 Euro erreichte wurde, hat sich der Kurs in einer recht gleichmäßigen Aufwärtsbewegung um mehr als 25% erholt und erreichte Ende der Vorwoche fast das Jahreshoch (96,37 Euro). Sollte dieses jedoch in nächster Zeit nicht durchbrochen werden, so dürfte die Reaktion auf den Unterstützungsbereich zwischen 91,76 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...