EURUSD konsolidiert am Montag und wird am frühen Nachmittag wenig verändert unter der 1,13er-Marke gehandelt. Der Abwärtstrend bleibt intakt, sodass eine Trendfortsetzung am wahrscheinlichsten ist. Seit Freitag kann das Paar jedoch das Tief vom Mittwoch (1,1264) nicht nachhaltig durchbrechen und seit heute Mittag tun sich die Bären schwer, an das Bearish-Engulfing anzuknüpfen. Um den Trend umzukehren, müsste das Hoch vom Donnerstag (1,1374) überwunden werden. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...