Lukas Achterberg unterstützt mit seiner covered media GmbH E-Commerce-Unternehmer dabei, ihr Geschäft auf eine neue Ebene zu heben. Sein Ziel: Mehr Verkäufe und höhere Gewinne für die Onlineshops. Doch der steigende Gewinn wird nicht einfach durch ein größeres Werbebudget erreicht. Vielmehr stehen die Effizienz bei der Werbung und die Optimierung des Shops im Mittelpunkt.E-Commerce-Unternehmer suchen ständig nach neuen Produkten, die sich gut verkaufen lassen, und punkten bei ihren Kunden durch schnelle Lieferung und besten Service. Natürlich ist den E-Commerce-Unternehmern bewusst, dass Marketing zum Geschäft gehört - doch sind sie in erster Linie Händler und weniger Experten im Onlinemarketing. Wer wirklich gewinnbringende Marketingmaßnahmen umsetzen möchte, muss viel Zeit investieren, eine langfristige Strategie entwickeln und über das entsprechende Know-how verfügen. Damit sind die meisten Onlineshop-Betreiber überfordert. Die permanenten Veränderungen bei den Social-Media-Plattformen, die für Werbung genutzt werden, erleichtern ihnen die Aufgabe kaum. Aus diesem Grund dürfte es durchaus sinnvoll sein, einen Partner an seiner Seite zu haben, der in diesem Bereich über eine umfassende Expertise verfügt. Lukas Achterberg hat sich als Marketingexperte auf das komplexe Gebiet des Onlinemarketings spezialisiert.Mit der covered media GmbH konnte er seit der Gründung zahlreichen Onlineshops dabei helfen, ein klares Konzept und eine schlüssige Strategie zu entwickeln, die zu einer nachhaltigen Umsatzsteigerung führen. Mit der Optimierung des Shops erhöht sich die Aufenthaltsqualität für die Kunden und damit letztlich auch die Bestellmenge. Durch Werbeanzeigen auf verschiedenen Plattformen wie Google, Facebook oder Instagram können die monatlichen Umsätze in den sechsstelligen Bereich gehoben werden. Bei seiner Arbeit legt Lukas Achterberg besonderen Wert auf eine schonungslose Ehrlichkeit in der Beratung und einen engen und konstruktiven Austausch mit seinen Kunden. "Der Onlinehandel hat ein enormes Potenzial", erklärt er, "und das wird in absehbarer Zukunft auch so bleiben. Wir sehen allerdings heute schon gravierende Unterschiede. Manche Shops kreuzen durch die offene See und trotzen den schlimmsten Stürmen, andere dagegen dümpeln im Hafen vor sich hin. Wer seine Netze in den besten Fanggründen auswerfen will, braucht innovative Marketingstrategien."Mit jedem eingesetzten Euro an Werbebudget mindestens drei Euro Umsatz erwirtschaftenSo lautet das couragierte Motto der covered media GmbH. Die Kooperation beginnt mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Kommt es zu einer Zusammenarbeit, findet im nächsten Schritt eine Strategieberatung statt, in deren Folge ein Marketingplan entwickelt wird. Inhaltlich geht es zum einen um die Verbesserung des Onlineshops, dessen grafischer Aufbau, die Texte und Prozesse optimiert werden, damit die Verkaufsrate und der Bestellwert steigen können. Zum anderen werden Grafiken, Texte und moderne Animationen für die Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Google erstellt, die mehr Kunden in den Shop locken sollen. Die dritte Säule ist die Erhebung von Kundendaten für Re-Targeting und automatisierte E-Mail-Kampagnen. Diese Maßnahmen führen zu einer erhöhten Sichtbarkeit, einer besseren Kundenbindung und damit zu nachhaltig steigenden Umsätzen.Entscheidend ist das TeamSeinen Weg begann Lukas Achterberg auf dem Fußballplatz. Er schaffte es bis in die Junioren-Nationalmannschaft und spielte bei der Jugend in Paderborn und bei Schalke. Eine schwere Verletzung beendete allerdings früh die angestrebte Profikarriere. Einfach ein Studium zu absolvieren, um dann täglich im Büro zu sitzen, war dem Sportler aber doch zu wenig. Er startete mit dem Aufbau eigener Onlineshops, die er selbst vermarktete, merkte jedoch schnell, dass er ein besonderes Talent im Bereich des Onlinemarketings hatte.Nachdem er seinem ersten Kunden zu einer bedeutenden Umsatzsteigerung verholfen hatte, wurde ihm klar, dass es auf diesem Gebiet ein enormes Potenzial gab. Er richtete die covered media GmbH ganz auf E-Commerce-Unternehmen aus, die durch ein schlagkräftiges Onlinemarketing ihre Position am Markt verbessern wollten. "Der Fußball hat mir beigebracht, dass man nur im Team erfolgreich agieren kann", erzählt Lukas Achterberg. Das Team der covered media GmbH ist seit der Gründung auf elf Mitarbeiter angewachsen. "Wir arbeiten stets als Team und sind sowohl innerhalb der Agentur als auch mit den Kunden permanent im Gespräch. Wer uns beauftragt, gibt sein Marketing nicht aus der Hand, sondern wird bei allen Maßnahmen direkt beteiligt und bekommt Einblicke, die für ein funktionierendes Geschäft essenziell sind.