Die Atomkraft wird aktuell wieder als Option zur Energiegewinnung diskutiert. Auch im Weltall soll sie der Menschheit dafür nützlich sein: Die Nasa sucht jetzt per Ausschreibung Ideen für Reaktoren auf dem Mond. Jahrelang war sie verpönt, jetzt erlebt sie scheinbar eine Art Revival: die Atomenergie. Nicht nur auf der Erde, auch im Weltraum soll sie in Zukunft Verwendung finden. Die Nasa sucht mit einer Ausschreibung Pläne für Atomkraftwerke auf dem Mond. Gemeinsam mit dem Department of Energie, dem Energieministerium der Vereinigten Staaten, ruft sie amerikanische Unternehmen auf, bis Mitte Februar 2022...

Den vollständigen Artikel lesen ...