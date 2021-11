AXA - Die Aktie des Finanzdienstleisters ist günstig bewertet und bietet eine hohe Dividende!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: CS ISIN: FR0000120628



Rückblick: AXA ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Gruppe bietet Bankdienstleistungen und Immobiliendienste an. AXA ist vorwiegend in Europa, Nordamerika und Asien, in geringerem Umfang auch im Mittleren Osten, Afrika und Lateinamerika präsent. Die Aktie zeigt nach Rücksetzern immer wieder Phasen einer Beschleunigung.

Meinung: Mit einem KGV für 2022E von 8 und einer Dividendenrendite von über 6%, ist AXA attraktiv bewertet und auch für Dividendenjäger interessant. Wenn das AXA-Papier aus der bullischen Flagge nach oben ausbrechen kann, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es abermals zu einer dynamischen Bewegung kommen könnte. Es ist aber durchaus möglich, dass wir zuvor noch tiefere Kurse sehen.

Chart vom 22.11.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 25.34 EUR



Setup: Wenn die Aktie aus der Bullenflagge nach oben ausbricht, könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Position ließe sich im aktuellen Szenario nach dem Einstieg unter dem letzten Tiefpunkt absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in CS



