Vancouver (British Columbia), 22. November 2021. Izotropic Corporation (CSE: IZO, OTCQB: IZOZF, FWB: 1R3) ("Izotropic" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das eine spezielle Brust-CT- (Computertomografie)-Bildgebungsplattform, IzoView, zur genaueren Erkennung und Diagnose von Brustkrebs kommerzialisiert, stellt ein Update hinsichtlich Folgendem bereit:

- Aufbau, Funktionalität und Installationsmerkmale des Strahlungsbildgebungs-Subsystems IzoView

- Formelle Strahlenschutzzertifizierung

- Erste Phantombilderfassungs- und Bildrekonstruktionssoftware

Izotropic freut sich bekannt zu geben, dass seine technischen Teams das Strahlungsbildgebungs-Subsystem IzoView erfolgreich gebaut und montiert haben und dass dieses offiziell als sicher für den Betrieb zertifiziert wurde. Dieser Meilenstein ermöglicht es, das Subsystem, das nun statische Bilder erfasst, für die 360°-Bilderfassung zu beschreiben und zu optimieren.

Strahlungsbildgebungs-Subsystem: Sicherheit und minimale Installationskosten

Das Strahlungsbildgebungs-Subsystem IzoView wurde eingeschaltet und getestet und gibt weniger Strahlung an die Umgebung ab als die diagnostische Mammografie. Nach dem Abschluss der von der zuständigen Gesundheitsbehörde durchgeführten Strahlenschutztests wurde eine formelle Strahlenschutzzertifizierung ausgestellt.

Bei der Strahlenschutzprüfung wird die Strahlungsmenge gemessen, die während eines einzigen Scans in die Umgebung oder in den Bildgebungsraum abgegeben wird. Strahlungsbasierte Bildgebungsgeräte erfordern in der Regel einen strahlungssicheren, verbleiten Raum oder eine verbleite Trennwand, hinter der der Techniker während des Scans stehen kann. Bestimmte Strahlungslecks, über die eine Strahlung von strahlungsbasierten Bildgebungsgeräten in den Bildgebungsraum gelangt, sind gemäß den Standardsicherheitsanforderungen zulässig, doch es müssen Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Personal ergriffen werden, wodurch dem Kunden hohe Installations- und Einrichtungskosten entstehen. IzoView wurde mit speziellen Merkmalen konzipiert, um die Installations- und Abschirmungskosten für den Kunden zu minimieren und gleichzeitig die Sicherheit von Patienten und Technikern zu erhöhen.

Erste Bilder mit IzoView

Das Strahlungsbildgebungs-Subsystem erfasst nun erste Bilder und entwickelt diese. Die Bilder wurden mit unterschiedlichen Arten von Phantomen erfasst, bei denen es sich um Ersatzobjekte anstelle von menschlichem Gewebe handelt. Die Phantome wurden verwendet, um das Bildgebungssystem in Bezug auf den Detektor und die Geometrie des Bildgebungssystems für die 3-D-Rekonstruktionssoftware zu kalibrieren.

Nach dem Erreichen dieses Meilensteins können die Entwicklungsteams nun mit der Optimierung und Kalibrierung des Bildgebungssubsystems beginnen, um Bilder in 360° aufzunehmen - das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der echten 3-D-Bilder von IzoView im Vergleich zu 2-D-Mammografie- oder Tomosynthesebildern.

Die vorläufigen Bilddaten werden die Weiterentwicklung der neuen Bildrekonstruktionssoftware unterstützen, die tiefgreifende Algorithmen des maschinellen Lernens nutzt, die zurzeit im Rahmen einer Partnerschaft mit der Johns Hopkins University School of Medicine entwickelt werden.

Die Erfassung von Phantombildern, die ursprünglich für das erste Quartal 2022 geplant war, hat früher als geplant begonnen.

Kommentare von CEO und EVP of Product Engineering

"In dieser nächsten Phase geht es um die Feinabstimmung der wesentlichen Variablen unserer Hardware- und Software-Upgrades, die zusammen die hochauflösenden 3-D-Bilder unseres Brust-CT-Systems erzeugen", sagte Executive Vice President of Product Engineering Dr. Younes Achkire. "Wir tun dies, damit unsere Bilder und der Gerätebetrieb zu 100 % konsistent sind, wenn wir die Produktion für unsere klinischen Studieneinheiten hochfahren."

CEO Dr. John McGraw sagte: "Trotz der anhaltenden Probleme in der globalen Lieferkette verfügen wir über unsere Schlüsselkomponenten: Generator, Stromaggregat, Detektor und Computer. Und wir können alles einschalten und Bilder erfassen. Ich bin stolz auf das, was wir bei Izotropic weiterhin erreichen."

Über Izotropic Corporation

Izotropic Corporation ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das eine spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform, IzoView, zur genaueren Erkennung und Diagnose von Brustkrebs kommerzialisiert. Um die Zugänglichkeit von IzoView für Patienten und Anbieter zu beschleunigen, beabsichtigt Izotropic, die Überlegenheit der diagnostischen Brust-CT-Bildgebung gegenüber diagnostischen Mammografieverfahren in einer ersten klinischen Studie nachzuweisen, die im zweiten Quartal 2022 beginnen wird. In nachfolgenden klinischen Studien beabsichtigt Izotropic, die Plattform für Anwendungen wie das Brustscreening in der Radiologie, die Behandlungsplanung und -überwachung in der chirurgischen Onkologie sowie die Brustrekonstruktion und Implantatüberwachung in der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie zu validieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen der Geschäftsleitung des Unternehmens sowie auf seiner Kenntnis des relevanten Markt- und Wirtschaftsumfelds, in dem es operiert, basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche Informationen und Aussagen, soweit möglich, durch die Verwendung von Worten wie "antizipieren", "glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "werden", "würden", "könnten", "sollten", " müssen" zu kennzeichnen, ", "könnte", "sollte", "fortsetzen", "erwägen" und ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon im Zusammenhang mit der Erörterung zukünftiger Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftiger operativer oder finanzieller Leistungen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten. Diese Aussagen sind keine Erfolgsgarantien und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die sich nur schwer kontrollieren oder vorhersagen lassen und als solche dazu führen können, dass die künftigen Ergebnisse der Unternehmenstätigkeit erheblich von den Inhalten und Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Zeitpunkt relevant, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen oder dem Auftreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine Aktionäre, leitenden Angestellten und Berater haften für Handlungen und die Ergebnisse von Handlungen, die von Personen auf der Grundlage der hierin enthaltenen Informationen vorgenommen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument darf als medizinischer oder sonstiger Ratschlag irgendeiner Art angesehen werden.

