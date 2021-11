schafft die Privatwirtschaft aus eigener Kraft." Aus der Politik kommt Widerspruch. Anke Domscheit-Berg von der Linkspartei bemängelt zwar ebenfalls langwierige Genehmigungsverfahren die beschleunigt werden müssten etwa über volldigitalisierte Prozesse und mehr Transparenz am Markt. Generell sei Fördergeld aber ein wichtiger Baustein um Deutschlands Internetlandschaft endlich voran zu bringen. Wenn mehr Geld und mehr Nachfrage da sei werde die Bauwirtschaft ihr Angebot erhöhen und es werde mehr gebaut werden sagt die digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. "Wir müssen das Fördergeld besser einsetzen als bisher vor allem für den Ausbau von Glasfasernetzen in kommunaler Hand dann wird es Deutschlands unterentwickelte Internetversorgung auch verbessern." Die Firma Deutsche Glasfaser verlegt die Kabel bis in die Wohnungen FTTH genannt ("Fiber to the Home"). Das Unternehmen aus NRW hat finanzstarke Investoren wie die Beteiligungsfirma EQT hinter sich für den Glasfaserausbau hat es Milliarden Euro zur Verfügung. Konkurrenten sind etwa die UGG (Unsere Grüne Glasfaser) und die Deutsche Telekom Der Bonner Konzern der lange auf Telefon-Kupferkabel für Internetverbindungen gesetzt hat forciert inzwischen ebenfalls den FTTH-Ausbau sowohl in Städten als auch auf dem Land. Kürzlich hatte die Telekom mitgeteilt dass in Deutschland nun drei Millionen FTTH-Haushalte ihr Glasfasernetz nutzen könnten. Die Deutsche Glasfaser ist im Vergleich zur Telekom zwar ein kleiner Marktteilnehmer wächst aber stark. Derzeit hat das Unternehmen Beschäftigte und damit mehr als vor einem Jahr nächstes Jahr sollen es mehr als sein./wdw/DP/stw

