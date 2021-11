NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind schwungvoll in die neue Woche gestartet. Nasdaq 100 und S&P 500 erreichten am Montag erneut Rekordstände. Positive Impulse kamen aus China, wo die Zentralbank geldpolitische Lockerungsmaßnahmen signalisiert hatte, um die Erholung der heimischen Wirtschaft zu stützen. Auch die Kontinuität an der Spitze der US-Notenbank wurde nach Spekulationen über einen Führungswechsel der Fed wohlwollend aufgenommen.

Der Dow Jones Industrial stieg am Montag im frühen Handel um 0,78 Prozent auf 35 880,75 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,94 Prozent auf 4742,21 Punkte nach oben nach einem Rekordhoch von knapp 4744 Zählern. Der Nasdaq 100 erklomm einen weiteren Höchststand bei fast 16 765 Punkten und notierte zuletzt 1,12 Prozent fester bei 16 758,76 Zählern./edh/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711