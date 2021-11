Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, heißt es immer so schön. Ob das in Bezug auf die Jahresendrallye auch einmal mehr gilt, bleibt wohl abzuwarten. Immerhin bewegen wir uns an den Börsen weiterhin auf Rekordniveau; getrieben von guten Unternehmensergebnissen und dem permanenten Zufluss frischen Geldes, das Anlegerinnen und Anleger investieren, um wenigstens etwas gegen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...