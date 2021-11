anders als bei den ersten beiden Fällen einen Antrag des Kanalbetreibers der sich gegen eine der Löschungen wehrte zurückgewiesen. Die Richter stellten nach Gerichtsangaben darauf ab dass die Antragstellerin nicht hinreichend dargelegt habe dass ihr ein vertraglicher Anspruch gegen die Videoplattform zustehe. Vertragspartner sei der der einen Kanal eröffnet. Youtube hatte laut Gericht bestritten dass die Antragstellerin diejenige sei die den Kanal im Juli eröffnet habe. Das Oberlandesgericht Köln wies danach eine Beschwerde der Kanalbetreiber gegen diese Entscheidung des Landgerichts ebenfalls zurück wie ein Sprecher des Oberlandesgerichtes am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte. Das Landgericht Köln sieht in dem unterschiedlichen Ausgang der drei Verfahren keinen Widerspruch. In einer Mitteilung zur dritten Entscheidung hatte es über die beiden anderen Fälle geheißen: "In dem Fall der erlassenen einstweiligen Verfügungen war kein entsprechender Vortrag von der Videoplattform erfolgt weshalb die Kammer bei den früheren Entscheidungen keinen Anlass hatte an der Stellung der Antragstellerin als Vertragspartnerin zu zweifeln."/rin/DP/he

