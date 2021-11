Regulatory News:

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Transfer carried out on 17 November 2021 under the "Share Incentive Plan SIP" employee share ownership plan implemented by Sopra Steria Group in the United Kingdom, the aim of which is to award free Sopra Steria shares to UK employees participating in the SIP in a ratio of one free share per share subscribed for.

Trading day Type of

transaction Number of

shares Weighted average

price (EUR) Total amount

(EUR) 17/11/2021 Transfer 7 N/A N/A

Aggregated presentation by day and by market

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of the financial

instrument (Code ISIN) Total daily volume

(in number of shares) Daily weighted average

purchase price of

the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 19/11/2021 FR0000050809 7,795 169.8166 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T11:13:34+170:00 FR0000050809 170.00 EUR 500 XPAR 61181658 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T11:20:09+170:00 FR0000050809 170.00 EUR 3,000 XPAR 61182456 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T13:30:05+170:00 FR0000050809 169.90 EUR 224 XPAR 61193219 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T13:30:05+170:00 FR0000050809 169.90 EUR 71 XPAR 61193220 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T13:30:07+170:00 FR0000050809 169.80 EUR 250 XPAR 61193225 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T13:46:08+170:00 FR0000050809 169.70 EUR 40 XPAR 61194747 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T13:46:08+170:00 FR0000050809 169.70 EUR 50 XPAR 61194748 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T13:46:08+170:00 FR0000050809 169.70 EUR 20 XPAR 61194749 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T13:46:08+170:00 FR0000050809 169.70 EUR 140 XPAR 61194750 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T14:08:24+170:00 FR0000050809 169.90 EUR 25.00 XPAR 61197058 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T14:33:59+170:00 FR0000050809 169.90 EUR 24.00 XPAR 61199278 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T14:41:51+170:00 FR0000050809 170 EUR 19.00 XPAR 61199868 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T14:41:51+170:00 FR0000050809 170 EUR 23.00 XPAR 61199869 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T14:43:41+170:00 FR0000050809 170 EUR 50.00 XPAR 61200006 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T14:43:41+170:00 FR0000050809 170 EUR 24.00 XPAR 61200007 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:01:25+170:00 FR0000050809 170 EUR 24.00 XPAR 61201671 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:04:57+170:00 FR0000050809 170 EUR 40.00 XPAR 61202144 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:04:59+170:00 FR0000050809 170 EUR 391.00 XPAR 61202145 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:04:59+170:00 FR0000050809 170 EUR 26.00 XPAR 61202152 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:09:47+170:00 FR0000050809 170 EUR 33.00 XPAR 61202628 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:17:43+170:00 FR0000050809 170 EUR 33.00 XPAR 61204064 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:26:48+170:00 FR0000050809 170 EUR 12.00 XPAR 61204278 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:21:40+170:00 FR0000050809 170 EUR 28.00 XPAR 61204535 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:21:40+170:00 FR0000050809 170 EUR 8.00 XPAR 61204538 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:29:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 19.00 XPAR 61205042 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:31:38+170:00 FR0000050809 170 EUR 36.00 XPAR 61205816 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:34:24+170:00 FR0000050809 170 EUR 34.00 XPAR 61206463 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:44:08+170:00 FR0000050809 170 EUR 39.00 XPAR 61207539 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:45:37+170:00 FR0000050809 170 EUR 31.00 XPAR 61207663 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:45:37+170:00 FR0000050809 170 EUR 1.00 XPAR 61207664 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:45:37+170:00 FR0000050809 170 EUR 32.00 XPAR 61207665 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T15:45:37+170:00 FR0000050809 170 EUR 12.00 XPAR 61207666 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:10:17+170:00 FR0000050809 170 EUR 31.00 XPAR 61211236 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:10:17+170:00 FR0000050809 170 EUR 31.00 XPAR 61211237 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:10:17+170:00 FR0000050809 170 EUR 27.00 XPAR 61211238 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:17:45+170:00 FR0000050809 170 EUR 37.00 XPAR 61212062 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:17:45+170:00 FR0000050809 170 EUR 59.00 XPAR 61212063 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:17:45+170:00 FR0000050809 170 EUR 3.00 XPAR 61212064 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:17:45+170:00 FR0000050809 170 EUR 51.00 XPAR 61212065 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:20:02+170:00 FR0000050809 170 EUR 43.00 XPAR 61212215 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:20:02+170:00 FR0000050809 170 EUR 33.00 XPAR 61212216 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:20:02+170:00 FR0000050809 170 EUR 5.00 XPAR 61212217 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:20:02+170:00 FR0000050809 170 EUR 14.00 XPAR 61212218 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:25:13+170:00 FR0000050809 170 EUR 50.00 XPAR 61212674 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:25:15+170:00 FR0000050809 170 EUR 6.00 XPAR 61212676 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:31:08+170:00 FR0000050809 170 EUR 53.00 XPAR 61213330 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:31:52+169:00 FR0000050809 169 EUR 10.00 XPAR 61213394 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:31:52+169:00 FR0000050809 169 EUR 77.00 XPAR 61213395 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:01+169:00 FR0000050809 169 EUR 85.00 XPAR 61213617 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:01+169:00 FR0000050809 169 EUR 328.00 XPAR 61213619 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:01+169:00 FR0000050809 169 EUR 30.00 XPAR 61213621 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:01+169:00 FR0000050809 169 EUR 33.00 XPAR 61213622 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 15.00 XPAR 61213631 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 7.00 XPAR 61213638 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 1.00 XPAR 61213639 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 6.00 XPAR 61213640 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 1.00 XPAR 61213641 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 33.00 XPAR 61213642 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 8.00 XPAR 61213643 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 9.00 XPAR 61213644 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 2.00 XPAR 61213645 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 2.00 XPAR 61213646 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 7.00 XPAR 61213647 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 2.00 XPAR 61213648 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 10.00 XPAR 61213649 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:34:07+169:00 FR0000050809 169 EUR 4.00 XPAR 61213650 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:40:28+169:00 FR0000050809 169 EUR 2.00 XPAR 61214692 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:43:12+170:00 FR0000050809 170 EUR 1.00 XPAR 61215048 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:43:12+170:00 FR0000050809 170 EUR 26.00 XPAR 61215049 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 33.00 XPAR 61215983 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 33,00 XPAR 61215984 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 13.00 XPAR 61215985 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 33.00 XPAR 61215986 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 7.00 XPAR 61215987 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 28.00 XPAR 61215988 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 5.00 XPAR 61215989 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 19.00 XPAR 61215990 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 33.00 XPAR 61215991 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:42+170:00 FR0000050809 170 EUR 9.00 XPAR 61215993 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:49:49+170:00 FR0000050809 170 EUR 24.00 XPAR 61216014 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:50:08+170:00 FR0000050809 170 EUR 8.00 XPAR 61216086 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:50:08+170:00 FR0000050809 170 EUR 25.00 XPAR 61216087 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:50:28+170:00 FR0000050809 170 EUR 33.00 XPAR 61216108 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:54:48+170:00 FR0000050809 170 EUR 58.00 XPAR 61216543 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:54:48+170:00 FR0000050809 170 EUR 87.00 XPAR 61216544 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:58:05+170:00 FR0000050809 170 EUR 394.00 XPAR 61216907 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:58:05+170:00 FR0000050809 170 EUR 24.00 XPAR 61216908 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T16:58:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 36.00 XPAR 61216931 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:11:24+169:00 FR0000050809 169 EUR 18.00 XPAR 61218405 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:11:24+169:00 FR0000050809 169 EUR 7.00 XPAR 61218406 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:11:24+169:00 FR0000050809 169 EUR 1.00 XPAR 61218407 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:19:06+170:00 FR0000050809 170 EUR 6.00 XPAR 61219345 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:19:06+170:00 FR0000050809 170 EUR 5.00 XPAR 61219346 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:19:06+170:00 FR0000050809 170 EUR 2.00 XPAR 61219347 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:19:06+170:00 FR0000050809 170 EUR 5.00 XPAR 61219348 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:19:06+170:00 FR0000050809 170 EUR 28.00 XPAR 61219349 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:19:06+170:00 FR0000050809 170 EUR 17.00 XPAR 61219350 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:19:06+170:00 FR0000050809 170 EUR 25.00 XPAR 61219351 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:19:06+170:00 FR0000050809 170 EUR 29.00 XPAR 61219352 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:20:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 59.00 XPAR 61219469 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:20:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 60.00 XPAR 61219470 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:20:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 28.00 XPAR 61219473 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:20:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 7.00 XPAR 61219474 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:20:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 28.00 XPAR 61219475 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:20:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 35.00 XPAR 61219476 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:20:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 25.00 XPAR 61219477 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-19T17:20:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 107.00 XPAR 61219478 Employee share

