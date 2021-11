Monika Schnitzer, Professorin an der LMU München und Mitglied des Sachverständigenrats, wird im Livestream das Gutachten des Sachverständigenrates vorstellen. Es befasst sich unter anderem mit der Frage: "Aus der Coronakrise zurück in die Normalität?". Am Montag, 22. November, können Sie den Vortrag ab 18 Uhr hier im Livestream verfolgen.

