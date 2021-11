Palfinger übernimmt die deutschen Firmen TSK Kran und Wechselsysteme GmbH und der TSR Lacktechnik GmbH. "Der Einstieg beim langjährigen Partner in Duisburg stärkt die Position im Nordwesten Deutschlands und im Dreiländereck", meint Palfinger. Für Palfinger bedeutet der Einstieg bei der TSK eine Stärkung der Präsenz am deutschen Markt. Für die TSK sichert die Übernahme den Fortbestand in vollem Umfang und mit allen Mitarbeitern. Durch die vollständige Integration in die Palfinger Gruppe wird der Standort Duisburg zum zentralen Vertriebs und Servicestandort in der Region ausgebaut. "Der Einstieg bei unserem langjährigen Partner ist ein wichtiger Schritt, unsere Kunden in der Rhein-Ruhr-Region und im Länderdreieck ...

