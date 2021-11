Apple bereitet die Eröffnung eines zweiten Stores in Berlin vor. Neben der Location am Kudamm wird es in Kürze ein weiteres Ladengeschäft des iPhone-Verkäufers am Hackeschen Markt in Mitte geben. Seit Monaten wird schon über den zweiten Apple-Store in der Bundeshauptstadt spekuliert. Jetzt hat der Techriese die Eröffnung offiziell angekündigt: In der Rosenthaler Straße 44, nahe des Hackeschen Marktes, wird Apple sein zweites Lager in Berlin aufschlagen. Apple-Nutzer:innen aus dem Ostteil der Stadt können sich den langen Weg zum bisher einzigen Apple-Store am Kudamm also bald sparen...

